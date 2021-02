Italias ambassadør drepen i angrep mot naudhjelpskolonne i Kongo

utenriks

Ifølgje dei første meldingane vart den italienske ambassadøren såra då væpna menn angreip ein kolonne frå FNs matvareprogram (WFP) nord for Goma aust i Kongo.

Guvernøren i Nord-Kivu melde kort tid etter at han var død. Dette blir no stadfesta av italiensk UD, som opplyser at den italienske livvakta til ambassadøren òg vart drepen.

Ifølgje ein talsmann for dei kongolesiske regjeringsstyrkane i Nord-Kivu, major Guillaume Djike, vart ytterlegare ein person drepen i angrepet – men det er førebels uklart kven dette var.

Ein talsmann for Virunga-nasjonalparken seier at angrepet truleg var eit forsøk på å bortføre FN-personell. Det er ikkje kjent kven som står bak.

Fleire væpna grupper opererer i Virunga-nasjonalparken, som ligg i grenseområdet mot Uganda og Rwanda og er berømt for gorillaene sine. Nærare 200 parkvaktarar er drepne i nasjonalparken dei siste 20 åra.

I november i fjor vart over 30 menneske drepne i det lokale styresmakter kalla ei masseavretting av sivile i området. Ei ytterleggåande ugandisk islamistgruppe blir skulda for å ha stått bak.

(©NPK)