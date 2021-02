Forskarar: Vaksinasjonen mot koronaviruset gir resultat

utenriks

Nye forskingsfunn viser at Pfizer-vaksinen reduserer sjukehusinnleggingar med 85 prosent, medan AstraZenecas Oxford-vaksinen reduserer dei med opptil 94 prosent.

Forskinga vart gjord i midten av februar, då 21 prosent av innbyggjarane i Skottland hadde fått første vaksinedose.

Professor Aziz Sheikh ved Universitetet i Edinburgh seier resultata er svært oppmuntrande og bevis at koronavaksinane forhindrar covid-19-innleggingar.

– Vi er ekstremt motivert for å sjå på det første beviset på effektiviteten til covid-19-vaksinen til AstraZeneca i «den verkelege verda», som viser at vaksinen er i stand til å redusere risikoen for covid-19-relaterte sjukehusinnleggingar med 94 prosent, seier forskingssjef Mene Pangalos i AstraZeneca til NTB.

(©NPK)