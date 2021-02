FNs generalsekretær åtvarar mot høgreekstremisme og nynazisme

utenriks

Under eit møte i FNs menneskerettsråd måndag sa generalsekretæren at slike og andre grupper har utnytta pandemien for å stryke si eiga oppslutning.

– Dette gjer dei gjennom politisk og kulturell manipulering og ved å skape politisk motsetning og spenning, sa Guterres.

Generalsekretæren påpeika at covid-19-krisa har skapt eit djupare skilje mellom dei som er privilegerte, og dei som er marginaliserte. Han kritiserte òg nokre regjeringar for å slå ned på politisk opposisjon under dekke av å handtere pandemien.

– Vi ser ein vond valdsspiral utfolde seg, åtvara Guterres.

(©NPK)