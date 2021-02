England stakar ut kursen mot gjenopning

utenriks

– I dag legg eg fram eit vegkart som skal ta oss varsamt ut av nedstenginga, seier statsminister Boris Johnson i ei pressemelding om det han skal seie i Parlamentet måndag. Det første store steget blir å opne skulane i landet 8. mars.

– Prioriteten vår har heile tida vore å få barna tilbake på skulen, som vi veit er avgjerande for utdanninga og for det psykiske og fysiske velværet deira, heiter det i teksten til statsministeren.

Får treffast utandørs

Fagforeiningane til lærarane er negative til at alle elevane skal komme tilbake same dag, men gjenopninga 8. mars blir støtta av opposisjonen.

– Vi vil alle at dette blir den siste nedstenginga, så vi må gjere dette gradvis, så vi ikkje endar opp der vi starta om berre nokre veker eller månader, seier Labour-leiar Keir Starmer.

8. mars kan òg bebuarar på alders- og sjukeheim få éin venn eller slektning på besøk innandørs, og det er venta at det blir tillate for andre å møte éin person utandørs, skriv Sky News.

Lettane kjem nesten eit år etter at Johnson første gong gav innbyggjarane beskjed om å halde seg heime for å stanse spreiinga av koronaviruset.

Breiddeidrett til påske

Tre veker etter at skulane opnar – første måndag i påskeferien til skulane – kan inntil seks personar eller to husstandar møtast utandørs. Då opnar òg tennisbanar, golfbanar og andre utandørs idrettsanlegg. Samtidig kan barne- og breiddeidretten setje i gang igjen.

Dei som vil sjå idrett, til dømes toppkampar i fotball, må derimot smørje seg med tolmod ei stund til. Det same må handelsstanden i landet og pubvertar, som ikkje får opne som normalt enno.

Statsministeren seier lettane skal innførast samtidig over heile England, medan det tidlegare har vore regionale forskjellar i tiltaka. Han seier òg at vidare framdrift i gjenopninga mellom anna vil avhenge av utviklinga for dei ulike virusvariantane.

Sjølvstyresmaktene i Skottland og Wales lèt nokre av dei yngste elevane byrje på skulen igjen allereie denne veka. I Nord-Irland får dei yngste elevane komme tilbake 8. mars, medan den generelle nedstenginga er forlengd til 1. april.

Ein tredel vaksinerte

Storbritannia er hardt ramma av pandemien, med over 120.000 dødsfall. Talet på smittetilfelle er på veg ned, og tidlege resultat tyder på at vaksinen reduserer talet på alvorlege sjukdomstilfelle.

Over 17 millionar menneske – ein tredel av alle vaksne britar – har fått den første vaksinedosen. Regjeringa har som mål at alle over 50 skal ha fått tilbod om vaksine innan midten av april. Innan utgangen av juli skal alle vaksne ha fått tilbodet.

