EU-ministrar fordømmer Myanmar-kupp – vedtek truleg òg sanksjonar mot Russland

Ministrane hadde knapt komme til Brussel før den formelle fordømminga av kuppet vart sendt ut. I fråsegna, som var venta på førehand, ber ministrane òg om nedtrapping av situasjonen i Myanmar og at det sivile styret blir retta opp igjen og at den nyvalde nasjonalforsamlinga umiddelbart får tre saman.

EU seier dei står på folket si side. Unionen er innstilt på å støtte dialog i landet, men seier han òg er «budd til å innføre restriktive tiltak» mot kuppmakarane og dei økonomiske interessene deira.

Måndag er det òg venta at utanriksministrane vil gå inn for nye sanksjonar mot dei som er ansvarlege for arrestasjonen av den russiske regimemotstandaren Aleksej Navalnyj og støttespelarane hans. Tiltaka kan inkludere sperring av kontoar og visumnekt for somme russiske tenestemenn, ifølgje kjelder i EU-diplomatiet.

Dersom ministrane blir samde, blir dei konkrete tiltaka truleg utarbeidde dei kommande vekene.

Russlands EU-ambassadør Vladimir Tsjizjov seier til den tyske avisa Die Welt at Russland er budd på å svare dersom EU bestemmer seg for å innføre nye sanksjonar.

Russland har tidlegare utvist diplomatar frå Tyskland, Polen og Sverige som visstnok deltok i demonstrasjonar til støtte for Navalnyj. Sverige seier diplomaten deira berre observerte ein demonstrasjon.

