Boeing 777 blir undersøkte etter motorbrann i Denver

utenriks

United Airlines' flyging fekk problem med den høgre motoren kort tid etter avgang frå Denvers internasjonale lufthamn laurdag. Motoren tok fyr, og delar fall ned i eit bustadområde. Flyet skulle til Honolulu.

FAA har konkludert med at blada på Pratt & Whitney PW4000-motoren skal undersøkjast nærare. Desse blada blir berre brukte på flytypen Boeing 777, melder FAA i ei fråsegn søndag.

United Airlines varsla kort tid etter at 24 fly med same motor umiddelbart blir sett på bakken for å vere på den sikre sida.

