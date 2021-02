– Lik vart liggjande i gatene etter massakre i heilag by i Etiopia

utenriks

Men ingen fekk lov til å gravleggje dei døde, det bestemde dei framrykkjande eritreiske soldatane som blanda seg inn i krigen i opprørsregionen Tigray i Etiopia, fortel dei som var der.

Minna om det som skjedde i november, heimsøkjer ein diakon ved Axum, den heilagaste ortodokse kyrkja i landet.

Etter tre månader med konflikt og krigshandlingar er teletenesta i Tigray-provinsen i ferd med å bli sett i stand. Hjelpepresten og andre vitne har gitt AP ei detaljert skildring av hendingar som kan ha vore den dødelegaste massakren i krigen.

I mange veker har rykta svirra om at noko forferdeleg hadde skjedd ved kyrkja St. Mary of Zion i slutten av november. Fleire hundre menneske skal ha vorte drepne. Men Tigray var isolert frå resten av verda, og pressa kunne ikkje bringe stadfesta meldingar frå ein krigssituasjon, der Etiopiske regjeringsstyrkar og deira allierte jakta på leiarane i Tigray-provinsen.

Samla inn ID-kort

Diakonen som fortel om dette til AP, er framleis ved kyrkja i Axum og vil vere anonym. Han skal ha hjelpt til med å samle saman og telje dei døde. Han tok vare på identitetskort og hjelpte til med å få lika lagde i massegraver.

Hjelpepresten trur at rundt 800 personar vart drepne ved kyrkja og elles i byen den helga, men at talet på døde under krigshandlingane kjem opp i fleire tusen. Og drapa held fram. Før samtalen med AP hadde diakonen gravlagt tre personar som var funne drepe.

– Og ute på landsbygda er situasjonen endå verre, seier han.

Hardferda under Tigray-offensiven har gått føre seg i det skjulte. Statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 vart tildelt Nobels fredspris for å ha slutta fred med nabolandet Eritrea, kunngjorde offensiven mot opprørsprovinsen medan merksemda i verda var retta mot valkampen i USA.

Han skulda Tigrays leiarar for å ha sett i verk angrep mot etiopiske styrkar. Leiinga i tigray sa det dreidde seg om sjølvforsvar etter månader med spenning og provokasjonar.

Innblanding

Ei rekkje organisasjonar av ulike slag har kravd tilgang til Tigray for å undersøkje påstandar om overgrep frå begge sider og for å hjelpe fleire millionar menneske med naudhjelp. Statsministeren avviser dette som utanlandsk innblanding. Han erklærte siger over opprørarane i november og påpeika at ingen sivile hadde mista livet.

Hans regjering avviste òg påstandar om at fleire tusen soldatar hadde rykt inn frå Eritrea, eit naboland med eit gammalt fiendtleg forhold til leiarskapen i Tigray.

Men Etiopias versjon av det som hende, byrjar å slå sprekkar etter kvart som vitne, som den nemnde diakonen, står fram med historiene sine. Den ansvarlege for unntakstilstanden i Tigray, Redwan Hussein, ville ikkje svare på spørsmål frå AP om krigshandlingane.

Arket til pakta

I byen Axum er det eldgamle ruinar og kyrkjer som er av stor betydning for Etiopias ortodokse truande. Den bibelske Paktarka, eit forseggjort skrin som jødane skal ha brukt til å oppbevare steintavlene med dei ti bod, skal visstnok vere i Axum.

– Om du angrip Axum, angrip du identiteten til alle i Tigray, men også alle dei ortodokse truande i heile Etiopia, seier Wolbert Smidt, som er spesialist på etniske og kulturelle forhold i regionen på Afrikas horn.

I eit normalt år ville tusen ha samla seg ved Zion-kyrkja i slutten av november for å feire at Paktarka dukka opp etter å ha forsvunne frå Jerusalem i oldtida. No vart snarare kyrkja eit tilfluktsrom for folk som flykta frå krigshandlingar i andre område i Tigray.

Etiopiske og eritreiske soldatar hadde allereie gått inn i Axum ei vekes tid før, etter eit tungt bombardement. Men 28. november dukka eritreiske styrkar ifølgje vitna opp i stort tal for å jakte på medlemmer av den lokale militsen som hadde mobilisert mot dei i Axum og nærliggjande samfunn.

Overgrep

Diakonen fortel at soldatane braut seg inn i kyrkja, samla dei truande og dreiv dei ut. Dei som prøvde å flykte, vart det skote etter.

– Eg kom meg ut saman med ein annan prest. Då vi kom ut på gata, høyrde vi skyting overalt. Vi flykta, men snubla over døde og såra i gatene. Blant dei mange hundre drepne vart dei fleste skotne den første dagen. Men skytinga og plyndringa heldt dagen fram etter.

Etter valdsutløysinga i Axum kom ein uroleg periode, der soldatane dreiv rundt i gatene og skaut tilfeldige menneske som var ute. Lika byrja å stinke, då eritrearane ikkje tillét gravferder.

– Eg såg ei kjerre med 20 lik slengde saman. Eritreiske soldatar stansa vogna og bad mannen tømme lika ut i gata, fortel gjesteforelesaren Getu Mak som såg grufulle scenar frå hotellvindauget sitt.

Omsider forlét soldatane byen og heldt fram jakta på militsmedlemmer andre stader. Innbyggjarane samla saman dei døde. Mange var tilreisande, på flukt frå krigshandlingar andre stader i Tigray. ID-korta vart samla inn, og diakonen ventar på at nokon skal finne ut av lagnaden til eigarane.

– Formelle gravferder var umogleg. Vi måte bruke massegraver, seier diakonen.

(©NPK)