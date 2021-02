Ted Cruz beklagar å ha forlate Texas-uvêr og drege til Mexico

utenriks

Politiske motstandarar hos Demokratane kravde at Cruz må gå av etter at han drog til Cancún på Yucatán-halvøya. Sjølv leiaren til det republikanske partiet i Texas nekta å forsvare Cruz.

– Dette er noko han må svare på overfor veljarane sine, sa Allen West på spørsmål om reisa til senatoren.

Cruz svarte først på kritikken med å vise til at han skulle følgje barna sine til Mexico og at han oppheldt seg i Cancún i berre eitt døgn, frå onsdag til torsdag denne veka, før han drog heim til Texas.

– Skulane er stengde heile veka, og jentene våre spurde om dei kunne dra til Mexico med venner. Eg ønskte å vere ein god far, så eg flaug saman med dei i går kveld og flyg tilbake i ettermiddag, sa Cruz i ei fråsegn frå Mexico torsdag.

Mexico-turen fann stad etter at han tidlegare i veka i eit radiointervju oppmoda folk i Texas til å halde seg heime. Hundretusen var framleis utan straum og vatn då han kom tilbake seinare torsdag.

– Det var eit opplagt feilsteg, og i etterpåklokskapen ville eg ikkje ha reist, sa han då han var tilbake på amerikansk jord torsdag kveld.

Han forklarte då at han drog tilbake til USA fordi han innsåg at han trongst der. Han sa at han eigentleg skulle vere i Mexico gjennom helga.

– Eg ønskte ikkje at all ropinga og hylinga rundt denne turen skulle fjerne fokus frå dei verkelege sakene som texanarane bryr seg om, og det er å sørgje for at alle er trygge, sa Cruz.

