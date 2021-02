Straumen tilbake i Texas

utenriks

Fredag var det framleis enkelte lokale straumbrot, men Bill Magness som leier Electric Reliability Council of Texas seier nettet på nytt har den nødvendige kapasiteten til å forsyne alle kundane.

Likevel står det framleis att problem for innbyggjarane i delstaten, særleg med vassforsyninga. Fleire stader er det nødvendig å koke drikkevatnet, og styresmaktene jobbar for å reparere øydeleggingane etter at vassrøyr fraus og sprakk mange stader.

Fredag viste nettstaden poweroutage.us at rundt 190.000 heimar og bedrifter var utan straum, ned frå rundt tre millionar to dagar før.

(©NPK)