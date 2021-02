Kongefamilien i Dubai hevdar prinsessa blir teken vare på

utenriks

Prinsesse Latifa hevda denne veka i ein mobilvideo at ho vart halden «som gissel» av faren, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Han er ein av dei rikaste mennene i verda og statsminister og visepresident i Dei sameinte arabiske emirata.

– Eg er ein gissel. Denne villaen er omgjord til eit fengsel. Eg får ikkje eingong trekkje frisk luft utandørs, seier 35-åringen i videoen, som BBC viste.

Prøvde å flykte

Prinsessa prøvde i 2018 å flykte til India i ein seglbåt, men vart stansa av kommandosoldatar og flogen tilbake til Dubai. Sidan høyrde ingen frå henne før videoen denne veka.

Human Rights Watch har engasjert seg i saka og har bede faren svare på kvar dottera er.

Fredag kravde òg FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, svar og bevis for at prinsessa er i live.

Blir teken vare på

Fredag kveld kom svaret frå Emiratas ambassade i London, i form av ei kunngjering frå kongefamilien i Dubai.

– Vi vil få takke dei som har gitt uttrykk for bekymring over korleis ho har det, sjølv om pressedekkinga absolutt ikkje reflekterer dei faktiske forhold, heiter det.

– Familien kan stadfeste at prinsessa blir teken vare på heime, der ho blir støtta av familien og helsepersonell. Ho blir stadig betre, og vi håpar at ho kan vende tilbake til offentlegheita igjen når tida er inne, heiter det vidare.

(©NPK)