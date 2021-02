Journalist og lege for retten i Kviterussland etter demonstrant-dødsfall

utenriks

Dei to blir stilte for retten fredag. Tiltalen går ut på at legen til den avdøde demonstranten gav medisinsk informasjon om han til journalisten, som skreiv saka.

31 år gamle Roman Bondarenko vart arrestert av politiet under ein demonstrasjon i Minsk i fjor mot det omstridde attvalet av Alexandr Lukasjenko. Demonstranten døydde seinare av hovudskadar. I forkant av dette hadde han vorte banka opp av politiet.

Etterforskarar sa at han truleg var ruspåverka, men uavhengige kviterussiske medium siterte ein lege som sa at det ikkje var funne alkohol i kroppen hans.

Vald frå politiet

Politiet slo brutalt til mot demonstrantane under protestane etter valet i fjor. Dei skaut med gummikuler, slo med køller, brukte vasskanonar og tåregass. Fleire skal òg ha vorte torturerte på politistasjonane, skriv The Guardian.

EU fordømde dødsfallet til Bondarenko og angrepet mot demonstrantane, og innførte sanksjonar mot Lukasjenko og hans allierte.

Fleire tiltaler mot journalistar

Legen og journalisten har sete i varetekt sidan november, og dei risikerer opptil tre år i fengsel.

Ingen uavhengige medium er akkrediterte for å dekkje rettssaka, som skal gå for lukka dører sidan saksmaterialet inneheld medisinske dokument.

Men kjelder opplyser at mor til Bondarenko sa under byrjinga av rettssaka, at verken journalisten eller legen braut nokon lover, og at dei hadde løyvet hennar til å dele informasjon om han.

Denne rettssaka finn stad kort tid etter at to TV-journalistar i Minsk vart dømde til to år i fengsel for å ha dekt ein demonstrasjon i fjor.

Nye EU-sanksjonar retta mot kviterussiske forretningsmenn vart introduserte torsdag. Russland, på den andre sida, støttar styresmaktene i Kviterussland.

