utenriks

Soldatane vart drepne i tre eksplosjonar utløyste av IS-krigarar i eit fjellområde nær grensa til Algerie 3. februar. Angrepet skjedde nær fjellområdet Chambi, som blir rekna for å vere ein gøymestad for jihadistar.

Tunisias statsminister Hichem Mechichi seier hendinga ikkje «vil hindre oss i vår innsats for å nedkjempe og overvinne terror».

I tillegg hevdar IS å ha halshogge ein «spion» for hæren 20. desember i fjor. Styresmaktene sa den gongen at den drepne var ein 20 år gammal gjetar.

