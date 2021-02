FN krev bevis for at Dubai-prinsesse er i live

utenriks

Etter å ha sett videoopptaka til Latifa på BBC der ho seier at ho blir halden fanga og fryktar for livet sitt, ber FN om bevis for at ho er i live. Dei ber òg om meir informasjon om Latifas livssituasjon, og seier at dei er bekymra.

I videoen fortel Latifa at ho blir halden fanga av sin eigen far, Mohammed bin Rashid al-Maktoum (71), i ein villa. Har er ein av dei rikaste mennene i verda og har i praksis styrt Dubai i snart 25 år.

Den 35 år gamle prinsessa har ikkje vorte sett offentleg sidan ho prøvde å flykte frå emiratet i 2018.

