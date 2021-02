Britisk studie: Opne skular for dei minste er ikkje ei stor smittekjelde

utenriks

Den britiske statsministeren Boris Johnson vurderer å gjenopne Englands skular, og har sagt at det er prioritert å gjenopne dei 8. mars.

Då skulane var opne i november, bidrog ikkje det til ytterlegare smittespreiing, ifølgje den nye studien frå Warwick-universitetet.

– Analysen vår av dei registrerte skulefråværa som følgje av covid-19-infeksjonar, antydar at risikoen er mykje lågare i barneskulen enn ungdomsskulen, og vi finn ikkje bevis som antydar at skuleoppmøte er ein viktig driv bak utbrot, seier ein av forskarane bak studien, Mike Tildesley, til avisa Independent.

Barneskulen i England er for elevar mellom 5 og 11 år, medan ungdomsskulen er for alderen 12 til 15.

Ønskjer varsemd

Måndag sa Johnson at han dei neste månadene håpar på ei gradvis gjenopning av eit koronastengt England.

Sjølv om Warwick-studien tyder på at det ikkje er ein veldig stor risiko knytt til gjenopninga, meiner Tildesley styresmaktene bør vere forsiktige når det blir lempa på tiltaka.

– Eg trur at som med alle former for oppmjuking, må vi vere forsiktige. Vi veit at alle former for gjenopning, sjølv med desse bevisa, om det gjeld skular eller anna, så vil det auke R-talet, seier forskaren.

Ifølgje studien fall smitteraten hos lærarar i november sjølv om dei engelske skulane var opne.

Storbritannia har vore det hardast ramma landet i Europa under pandemien. Over 117.000 personar har hittil døydd innan 28 dagar etter at dei har avlevert positiv koronatest.

Vil ha forsiktig opning

Britiske styresmakter håpar å sleppe fleire heilomvendingar, og gjenopninga vil derfor skje gradvis, forsiktig og forhåpentleg vere endeleg, sa Johnson måndag. Han ville ikkje komme med nokon garantiar.

Ifølgje avisa The Guardian inneber Johnsons plan at elevar vender tilbake til skulebenken 8. mars, og deretter blir det venta at det blir gjenopna for utandørsaktivitetar. Deretter får butikkar igjen opne og til slutt òg restaurantar og barar.

Medan Johnson har antyda at han gradvis vil gjenopne England utover våren, er det i Skottland, Wales og Nord-Irland regionale styresmakter som har ansvaret for smitteverntiltak og eventuell gjenopning av samfunnet.

Storbritannia har komme langt i vaksinasjonen av befolkninga, noko som kan gjere oppmjukinga mindre risikabel. Styresmaktene har nådd målet om å gi minst éin vaksinedose til 15 millionar personar som er mest utsette for covid-19. Det gjer at 22 prosent av befolkninga har fått minst éin av to dosar.

