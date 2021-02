Trump yppar til intern strid hos Republikanarane

utenriks

Dagen etter at han skjelte ut leiaren til Republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, og kalla han ein stri, sur og gravalvorleg politisk klovn, gjentok han den grunnlause påstanden om at han vann valet i fjor haust i eit valskred.

I intervju med fleire konservative medium heldt han fram å angripe McConnell. Han skulda han for ikkje å støtte republikanarar etter at han fordømde Trump for å ha eggja til angrepet på Kongressen.

– Republikanarane er svake. Dei angrip berre sine eigne, slik Mitch gjer. Om dei brukte like mykje tid til å angripe Schumer og Biden, ville dei vore i mykje betre form, såpass kan eg seie, sa Trump til Newsmax.

Republikanske folkevalde og tenestemenn i fleire vippestatar som Joe Biden vann, blant dei Georgia og Arizona, seier at valet gjekk rett for seg. Trumps påstandar er òg avviste av dommarar over heile landet, blant dei mange som Trump sjølv utnemnde, og McConnell kalla påstanden sprø og falsk.

Neste val i fare

Topprepublikanarar håpar den hemningslause striden mellom den tidlegare presidenten og dei mektigaste republikanarane i Senatet berre er ei kortvarig avsporing, men dei fryktar at han blir ein direkte trussel mot håpet partiet har om å ta tilbake fleirtalet i begge kammera i Kongressen neste år.

– Eg trur ikkje han bryr seg om å vinne. Han vil berre at det skal handle om han, seier Steven Law, ein alliert av McConnell som er sjef for den viktigaste støttegruppa for partiet i Washington.

Law viser til at Trump tapte i fleire statar der Republikanarane må vinne neste år om dei skal ta tilbake fleirtalet i Senatet, inkludert Georgia, Arizona, Pennsylvania og Wisconsin.

Republikanarane står òg føre harde kampar i Nevada og New Hampshire, der Trump òg tapte, og i Nord-Carolina der båten så vidt bar for han.

Fryktar for framtida til partiet

Intern partistrid er ikkje uvanleg etter valtap, men i dette tilfelle angrip partane kvarandre ope i ein strid som mange meiner vil halde fram godt inn i valkampen neste år. Endå verre blir det av at somme, blant dei Trump sjølv, truar med å danne sitt eige parti. Det ville true sjølve eksistensen til partiet.

Tidlegare denne månaden møttest rundt 120 Trump-kritiske republikanarar i all løyndom for å vurdere framtida til partiet. 40 prosent av dei støtta ideen om eit nytt parti.

Ein av arrangørane på møtet, tidlegare presidentkandidat Evan McMullin, sa at det er mange som ønskjer seg noko nytt, men at han òg ville oppmode Trump til sjølv å starte eit nytt parti sjølv og ta med seg dei mest lojale tilhengjarane sine.

Trump har snakka om å bryte ut og danne eit nytt patriotparti, men førebels er ingen avgjerder tekne medan han planlegg framtida si i West Palm Beach i Florida.

Inn i sosiale medium igjen

Han er utestengd frå Facebook og Twitter, men onsdag, ein månad etter at Biden vart teke i eid, og i samband med dødsfallet til den populære, erkekonservative programleiaren Rush Limbaugh, braut han tausheita då han ringde til Newsmax, Fox News og OANN.

Han snakka mellom anna om korleis dei skal komme seg inn i sosiale medium igjen, og sa at dei vurderer å opne ein eigen kommunikasjonskanal.

Det som bekymrar partileiinga mest, er truslane Trump kjem med om å lansere eigne kandidatar i primærvala mot moderate republikanarar som ikkje støttar Make America Great Again-filosofien hans.

Somme fryktar at han skal oppmuntre QANON-tilhengjaren Marjorie Taylor Greene til å stille opp i senatsvalet i Georgia.

Tea Party-kandidatar tapte

Dei viser til valet i 2012 då fleire Tea Party-tilhengjarar vann nominasjonsval, og Republikanarane tapte sikre senatsval, mellom anna i Missouri, Indiana og Delaware.

I Indiana tok Richard Mourdock plassen til moderate Richard Lugar, som hadde sete over 30 år i Senatet, men tapte plassen til ein demokrat etter at han sa at graviditet etter ei valdtekt er Guds vilje.

På same måte tapte Tea Party-republikanaren Todd Akin i Missouri etter å ha hevda at kroppen til kvinner har ei evne til å unngå å bli gravide etter «legitim valdtekt».

No som Trump har skapt ei populistrørsle som liknar på Tea Party, blir utfordringa i partiet å rekruttere kandidatar som klarer den vanskelege oppgåva å appellere både til Trump-tilhengjarane og moderate, og det utan å miste store pengebidrag frå givarar som støttar ein moderat politikk.

