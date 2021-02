Statsminister Löfven rasande over truslar mot helseekspertar

utenriks

Til TT skriv Löfven at ei grense er overskriden når menneske som gjer jobben sin for å verne liv og helse under pandemien, blir utsett for dette.

Statsministeren viser til opplysningar om ein professor som nyleg slutta med covidforskinga si etter trakassering. Löfven sa òg truslar rammar journalistar.

– Forskingsjournalistar fortel om det hatet dei møter når dei rapporterer om pandemien. Eit uforsonleg og hatsk samtaleklima slår mot einskildmenneske og familiane deira, men også mot akademisk fridom og fri journalistikk, seier Löfven.

