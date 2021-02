Pfizer/Biontech-vaksinen verkar mot den sørafrikanske virusvarianten

utenriks

– Det finst ingen kliniske bevis for at den sørafrikanske virusvarianten kjem forbi vernet frå koronavaksinen, seier produsentane i ei felles fråsegn torsdag.

Dei understrekar at det framleis blir jobba med å sørgje for effektive vaksinar dersom nye mutasjonar drastisk skulle redusere effekten av vaksinen dei har utvikla.

Ein studie publisert i New England Journal of Medicine viser likevel at sjølv om vaksinen til Pfizer og Biontech verkar mot den sørafrikanske varianten, er virkeevna svakare enn ved vanleg koronavirus.

