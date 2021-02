Nigerianske styrkar i hælane på kidnapparar av elevar

utenriks

Bortføringa skjedde i Kagara i den sentrale delstaten Niger og er den førebels siste i ein lang serie tilsvarande hendingar. Kriminelle gjengar som kallast bandittar av styresmaktene, gjer stadig oftare slike kidnappingar.

Tungt væpna og uniformerte menn tok seg inn på den statlege forskingshøgskulen i Kagara tidleg onsdag og drog med seg 42 personar, av dei 27 elevar, tre lærarar og nokre familiemedlemmer. Ein elev vart drepen under aksjonen.

President Muhammadu Buhari har beordra ein redningsoperasjon, og den nigerianske hæren opplyser at han jobbar tett med andre tryggingstenester for å få slutt på dramaet.

– Vi gjer alt vi kan for å frigjere gislane. Kidnapparane er under press. Vi har tryggingsvakter i hælane på dei, seier informasjonskommissær Muhammad Sani i Niger. Han legg til at kidnapparane ikkje har sett fram krav om løysepengar, heller ikkje vil dei få nokon.

Gjengane som står bak slike bortføringar, synest å ha vore drive av økonomiske motiv. Det skal ikkje vere nokon ideologiske grunnar til kidnappingane.

(©NPK)