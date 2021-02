Nato held fram med å diskutere Afghanistan-styrke

utenriks

I samsvar med avtalen mellom USA og Taliban skal alle utanlandske styrkar vere ute av Afghanistan innan 1. mai, men det var likevel ikkje venta at ministrane skulle komme med ein konklusjon på videomøtet denne veka.

– Ein konkluderte ikkje heilt ferdig, men det blir jobba kontinuerleg med dette. Og vi er innstilte på å kunne treffast raskt om det trengst, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB etter møtet.

Semje

Han seier signala på møtet er at det framleis er brei semje om at dette er noko alliansen står saman om.

– Vi gjekk inn saman, vi har justert innsatsen saman, og vi skal saman bestemme når vi trekkjer oss ut, seier forsvarsministeren.

– Det er òg stor semje om å kommunisere samla for ikkje å forstyrre fredsprosessen.

Bodskapen frå Nato-sjef Jens Stoltenberg var den same på den avsluttande pressekonferansen etter møtet.

– Vi held fram med å konsultere og koordinere tett. Vi er framleis interesserte i å støtte treninga og finansiering av dei modige afghanske styrkane og støtte opp om fredsprosessen, seier Stoltenberg.

Vilkår

Han minner igjen om at det er vilkår knytte til tilbaketrekkinga, mellom anna at Taliban dempar valden, lever opp til forpliktingane om ikkje å samarbeide med internasjonale terrorgrupper og at dei held fram fredsforhandlingane.

– Fredsprosessen som går føre seg, er skjør, men det er den beste sjansen til å gjere slutt på mange år med vald og lidingar og bringe varig fred. Det er viktig for Afghanistans tryggleik og vår, seier Stoltenberg, som vedgår at det er dårleg framdrift i fredssamtalane.

– Vi må få ny energi inn i prosessen og oppnå ein fredsavtale utan forseinkingar.

Målet er at Afghanistan aldri igjen skal kunne bli ein årestad for terror retta mot Nato-land.

Bakke-Jensen seier ministrane ikkje konkretiserte kva som skal til for at vilkåra kan sjåast på som oppfylt.

– Det er ikkje noko vi diskuterer i dette forumet. Tolking av avtaleteksten må skje ved eit forhandlingsbord.

Aukar i Irak

På pressekonferansen sa Stoltenberg òg at Nato trappar opp oppdraget sitt i Irak og går frå rundt 500 personar til 4.000.

– Treningsaktivitetane våre skal femne fleire irakiske tryggingsinstitusjonar og også strekke seg utanfor Bagdad. Dette skjer på førespurnad frå Iraks regjering, og auken skal skje gradvis, i samråd med styresmaktene i landet og med den globale innsatsen i Irak, seier Nato-sjefen.

Han takka Canada, som har leidd oppdraget i Irak, og Danmark, som tek over leiinga.

Avslutta møtet

Torsdag var andre og siste dag av ministermøtet. Den første dagen gjekk mellom anna med til å diskutere Stoltenbergs forslag til reformer i Nato, mellom anna å løfte den politiske dimensjonen til alliansen og auke fellesbudsjett for å bidra til ei meir rettferdig byrdefordeling.

Ein fornøgd generalsekretær kunne òg kunngjere at ni Nato-land no oppfyller kravet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Noreg er eitt av dei landa.

I 2014 var det berre tre land som nådde 2-prosentmålet. Sidan den gong har Canada og dei europeiske landa auka forsvarsbudsjetta sine kvart år. Til saman er auken på 190 milliardar dollar – over 1.600 milliardar kroner med den noverande kursen.

(©NPK)