Matmangel i Texas etter ekstremkulda

utenriks

Fleire hundretusen er framleis utan straum og det er mangel på både vatn og mat i den folkerike delstaten som har opplevd ekstremkulde og stort snøfall.

Texas Tribune skriv at kulda òg har øydelagt store grønsakavlingar. Kulda og straummangelen stansar òg forsyningslinja av matvarer.

Rundt om i delstaten er folk i ferd med å bruke opp nødlagera sine av mat, og i matbutikkane er det tomme hyller.

– Eg var tom for kjøtt, egg og nesten all mjølk då eg drog hit. Her var det køar som gjekk rundt heile butikken. Hyllene var nesten heilt tomme for poteter, kjøtt, egg og meieriprodukt, siger Cristal Porter i Austin.

Kort tid seinare var butikken tom for mat, og det er ingen teikn på at forsyningar er på veg, skriv Texas Tribune.

Beto O'Rourke, ein tidlegare presidentkandidat for demokratane frå Texas, sig til MSNBC at situasjonen i delstaten er verre enn ein kan tru.

– Folk har gått i dagevis utan straum. Dei lir. Så mykje av dette er noko vi kunne ha unngått. Energihovudstaden i Nord-Amerika klarer ikkje å gi straum så folk kan halde seg varme. Vi nærmar oss å vere ein mislykka delstat, siger han.

(©NPK)