I ein tale om politireform i Kambodsja, langa innanriksminister Sar Kheng ut mot overvektige politifolk. Han beordra òg to betjentar opp på scena for å utføre treningsøvinga planking i to minutt.

– Om ein politibetjent har ein mage som dette, korleis kan han då fange ein forbrytar? spurde Sar Kheng.

Han gjorde det klart at politibetjentar med overvekt risikerer å miste jobben.

