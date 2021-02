Joe Biden om krisepakken: No er det tid for å tenkje stort

utenriks

Kongressen er splitta i spørsmålet om den enorme krisepakken verd drygt 16.000 milliardar kroner. Biden prøvde tysdag å nå eit større publikum med bodskapen sin om at det no er nødvendig å verkeleg slå på stortromma.

Biden brukte den første offisielle reisa si utanfor Washington til å snakke direkte til veljarane.

– Det er no vi må tenkje stort. Det er no vi skal bruke pengar, sa Biden under ei direktesend fjernsynsoverføring på CNN frå Wisconsin.

Dobbelt så mykje

Bidens redningspakke er på over det dobbelte av tiltaka som vart vedtekne i kongressen – etter svært intens debatt – i desember.

Biden-administrasjonen meiner det er nødvendig med ei storstilt innsprøyting no for å forhindre at økonomien stansar heilt opp.

I pakken er det inkludert direkte støtte til innbyggjarane. Biden har òg som mål å auke minstelønna, men innrømmer sjølv at det kan bli vanskeleg å få politisk gjennomslag for dette. Sjølv enkelte moderate demokratar i Senatet er imot at auka minstelønn skal vere ein del av krisepakken.

Bidens andre hovudmål er å få ei effektiv og rask utrulling av covid-19-vaksinane.

Frykt for inflasjon

Nokre økonomar fryktar at ein så stor redningspakke kan føre til den same skyhøge inflasjonen som herja USA på 70-talet.

Men i ei tid der arbeidsløysa er skyhøg og millionar av amerikanarar står i fare for å svelte og å bli kasta ut av heimane sine, ser andre fagfolk det som nødvendig å køyre på med hjelpepakken, skriv New York Times.

– Eg har brukt mange år på å studere inflasjon og bekymre meg over inflasjon. Men vi står føre så store økonomiske utfordringar og liding, at vi er nøydde til å setje inn tiltak, seier tidlegare sentralbanksjef og fersk finansminister Janet Yellen til avisa.

Republikanarar er skeptiske

Den høge prislappen møter derimot sterk skepsis hos det store fleirtalet av republikanarane i kongressen.

På grunn av det hårfine fleirtalet til demokratane i både Representanthuset og senatet, kan dei kanskje få gjennom Bidens hjelpepakke utan støtte frå republikanarane. Men Biden har lagt vekt på at han vil gjenreise tverrpolitisk samarbeid i Washington. Han håpar derfor å få med i alle fall nokre av republikanarane.

Støtte hos vanlege folk

Om Biden ikkje har støtte blant fleirtalet av republikanarane i kongressen, ser det ut til at vanlege folk støttar han.

Ei meiningsmåling frå Quinnipiac tidlegare denne månaden viser at nærare 70 prosent av amerikanarane støttar krisepakken. Ei meiningsmåling frå CNBC viser at 64 prosent meiner at summen på krisepakken er riktig – eller til og med bør vere større. Berre 36 prosent meinte at pakken var for stor.

Biden har sjølv ei tilslutning på nærare 55 prosent i gjennomsnitt på ulike meiningsmålingar. Donald Trump hadde på slutten av presidentperioden sin ei gjennomsnittleg støtte på beskjedne 38.6 prosent.

– Viss du ser på meiningsmålingane, er dei veldig konsistente, seier Bidens pressesekretær, Jen Psaki.

– Det store fleirtalet av det amerikanske folket liker kva dei ser i hjelpepakken – og det burde medlemmene av Kongressen merke seg, meiner Psaki.

(©NPK)