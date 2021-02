Internettpioner fryktar australsk lov kan øydeleggje nettet

utenriks

Den australske nasjonalforsamlinga behandlar for tida eit forslag som pålegg nettgigantar å betale for å dele innhald frå media. Det får Berners-Lee til å frykte for framtida til internettet.

– Eg fryktar at dei nye reglane vil bryte med eit grunnleggjande prinsipp for nettet ved å krevje betaling for deling av somme typar innhald, sa Berners-Lee i ei høyring i det australske senatet. Den britiske IT-pioneren er kjend som oppfinnaren av verdsveven (World Wide Web), det globale nettverket av samankopla nettsider som dei fleste av oss tenkjer på når vi snakkar om internett.

Motstandarane av lovforslaget fryktar at det endar opp med at nettgigantar som Google og Facebook må betale for klikk eller at det er byrjinga på slutten for fri tilgang til stoff. Det blir til dels spegla i kva Google og Facebook har gjort seg så langt.

Førstnemnde har forhandla fram avtalar med ei rekkje australske medium, slik lovforslaget legg opp til. Facebook har på si side stansa moglegheita brukarane har til å dele nyheiter.

Usamde om kva det blir betalt for

Google hevdar lova pålegg dei å betale for klikk og meiner det truar forretningsmodellen til selskapet.

– Konseptet med betaling til ei lita gruppe nettsider eller innhaldsleverandørar berre for å dukke opp i våre organiske søkjeresultat, skaper ein farleg presedens som inneber uhandterleg risiko for produkt og forretningsmodellar, seier Googles regiondirektør Melanie Silva. Selskapet har likevel trappa opp forhandlingane gjennom tenesta News Showcase og har allereie inngått avtalar med rundt 450 utgivarar verda over.

Facebooks regionsjef seier dei potensielle kostnadene knytt til nyheiter er «ukjende og utan tak» om dei nye reglane.

Mediehuset The Guardian avviser synet Google har om at det er snakk om betaling for lenkjer i søk.

– Det handlar ikkje om å betale for lenkjer eller snuttar, men å betale for heile gevinsten Google oppnår. Dei stel ikkje publisert innhald, men eg meiner dei bruker marknadsmakta si til å fremje si eiga verksemd på kostnad av utgivarar, og det er ikkje riktig, seier Dan Stinton, som er sjef for The Guardian i Australia og New Zealand.

Vanskeleg prissetjing

Finansminister Josh Frydenberg seier det aldri var intensjonen at det skulle betalast per nyheitssnutt eller lenkje.

– Planen har heile tida vore at det skal vere éi stor betaling, og det er skrive uttrykkjeleg i reglane, seier han. Reglane inneheld òg ein klausul om skilsdom dersom eit mediehus og eit nettselskap ikkje blir samde om pris.

Peter Lewis i tankesmia Australia Institute seier ei av utfordringane med å lage avtalar om betaling for innhald, er at ingen har prøvd å setje ein verdi på journalistikk på denne måten før.

– Den økonomiske verdien av nyheiter har vore basert på kor mange annonsar eit medium kan selje. Fordi Google og Facebook dominerer annonsemarknaden, så er denne sida av likninga borte, og no prøver vi å finne verdien av allmenn journalistikk, seier Lewis.

Blir følgt frå Europa

Utviklinga i Australia blir følgd med argusauge fleire stader i verda, der styresmaktene har liknande tankar. EU-kommisjonen har foreslått nye reglar for å tøyme nettgigantane – omtalt som portvaktarar – og kan ta inn element frå den australske modellen.

Også i Storbritannia er det eit ønske om å ta tak i forholdet mellom dei store nettplattformene og medieselskap.

Oppdaterte reglar om opphavsrett gjer at europeiske utgivarar allereie kan be om betaling frå teknologiselskap. Frankrike har allereie innført dette i lovverket sitt, noko som først fekk Google til å stegle. Selskapet endra tonen då ein domstol påla selskapet å forhandle med media.

Ønskjer skilsdomsklausul

Angela Mills Wade i den europeiske utgivarforeininga EPC seier fleire politikarar i EU vil ha inn ein valdgiftsklausul lik den Australia legg opp til.

– Utan ein slik klausul vil dei fleste utgivarar ikkje ha nok forhandlingsmakt til å komme fram til avtalar, seier ho. Mills Wade set pris på at Google og News Corp er samde om ein avtale som går over fleire år i Australia og seier det viser at Google tillegg nyheiter «enorm verdi».

– Likevel må styresmaktene i Australia, og i Europa, ikkje la seg forføre og tru at enkeltavtalar er svaret på spørsmålet om å sikre rettvis betaling til alle utgivarar, store som små.

