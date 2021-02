Facebook sperrar deling av nyheiter i Australia

utenriks

Facebook har i lengre tid forhandla med australske styresmakter, som i eit nytt lovutkast pålegg selskapet å betale for nyheiter dei distribuerer og tener pengar på.

No har selskapet frå tidleg torsdag gjort det umogleg for australiarar å publisere linkar til nyheitsartiklar eller klikke seg inn på Facebook-sidene til aviser og nyheitsmedium frå heile verda.

Rammar breitt

Men forbodet har òg ramma fleire nødtenester i landet. Brann-, helse- og meteorologitenester har hatt problem med Facebook-sidene sine, og fleire har retta sinte oppmodingar til Facebook om å ordne opp.

Ein talsperson for nettgiganten har sagt at offisielle styresmaktssider «ikkje skal rammast av dagens kunngjering» og at selskapet raskt skal rette dette opp.

Human Rights Watch beskriv blokkeringa – som også har ramma velgjerande organisasjonar, sidene til urfolkssamfunn og til og med Facebooks eiga Facebook-side – som ei «urovekkjande og farleg utvikling».

– Facebook innfører alvorlege avgrensingar og sensurerer informasjonsflyten til australiarar, seier Elaine Pearson, som leiar HRWs Australia-grein.

Regjeringa: Facebook tek feil

Den australske regjeringa langar ut mot Facebooks tiltak og kallar det «hardhendt».

– Facebook tok feil. Facebooks handlingar var unødvendige, dei var hardhendte og dei vil skade ryet til selskapet her i Australia, heiter det i ei fråsegn frå finansminister Josh Frydenberg.

Regjeringa har til liks med fleire mediegrupper òg slått alarm om at blokkering av verifiserte nyheitsorganisasjonar kan føre til at desinformasjon florerer på plattforma.

Fleire sider som jamleg fremjar desinformasjon og konspirasjonsteoriar, har ikkje vorte ramma av forbodet, ifølgje AFP.

Kan setje presedens

Fleire nettgigantar har kjempa mot det australske lovforslaget, som er det første i verda av sitt slag. Frykta er at det kan setje ein global presedens som kan skade forretningsmodellen deira og framtvinge store endringar.

– Lovforslaget misforstår heilt grunnleggjande forholdet mellom plattforma og utgivarane vår som nyttar den til å dele nyheitsinnhald, seier sjefen for Facebooks verksemd i Australia og New Zealand, William Easton.

Facebooks respons står i skarp kontrast til den frå Google, som dei siste dagane har forhandla fram avtalar med fleire mediegrupper, mellom dei Rupert Murdochs News Corp.

Presset er stort på styresmaktene for å få på plass ein avtale med Facebook, og Frydenberg tvitra torsdag at han har hatt ein «konstruktiv diskusjon» med Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Store reklameinntekter

For kvar 100. dollar som blir brukt på nettreklame i landet, hentar Google inn 53 av dei, medan Facebook får 28. Resten blir delt av andre, noko som tek viktige inntekter bort frå dei journalistiske media, ifølgje australske konkurransestyresmakter.

Situasjonen blir spegla i fleire delar av verda, der nettgigantane møter tiltakande press for å dele inntektene sine med nyheitsorganisasjonar.

