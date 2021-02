Erdogan saksøkjer opposisjonsleiar

utenriks

Bakgrunnen for søksmålet er likvideringa til PKK-geriljaen av 13 tyrkiske fangar i ei hòle i Nord-Irak, noko som skjedde under ein mislykka tyrkisk militæroperasjon for å frigjere dei.

Kiliçdaroglu, som leiar det sosialdemokratiske opposisjonspartiet CHP, gav under ein tale i nasjonalforsamlinga tysdag Erdogan skulda for at fangane vart drepne.

– Du sette i verk ein operasjon, men alle fangane vart drepne, sa han.

Erdogan vart ifølgje det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu rasande og har no saksøkt Kiliçdaroglu for ærekrenkingar og med krav om 500.000 tyrkiske lirer, drygt 600.000 kroner, i oppreising.

