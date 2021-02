Dommar som leidde Beirut-gransking er avsett

utenriks

To tidlegare statsrådar, som blir skulda for forsømming i samband med at eit lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat gjekk i lufta, kravde Fadi Sawan fjerna.

Torsdag fekk tidlegare finansminister Ali Hassan Khalil og tidlegare arbeidsminister Ghazi Zaiter medhald i Libanons kassasjonsrett, til protestar frå menneskerettsaktivistar og andre.

Domstolen gav klagarane medhald i at det kunne stillast spørsmål ved om Sawan var upartisk, sidan bustaden hans var ein av mange tusen som vart påført skadar i eksplosjonen.

– Kassasjonsretten vedtok derfor å overføre granskinga frå Sawan til ein annan dommar, heiter det i rettsavgjerda.

Kritikarar meiner rettsavgjerda er endå eit døme på at Libanons politiske leiarar står heva over lova.

– Fjerninga av Sawan gjer narr av rettsvesenet og er ei fornærming mot offera for eksplosjonen, seier Aya Majzoub i Human Rights Watch.

– Rettsavgjerda viser at politikarar er heva over lova, seier ho.

Sawan sikta i desember Libanons fungerande statsminister Hassan Diab og tre tidlegare statsrådar for «forsømming og for å ha forårsaka fleire hundre dødsfall» i samband med eksplosjonen. Bakgrunnen for siktinga var at styresmaktene var kjende med at store mengder ammoniumnitrat vart lagra under utrygge forhold i hamna i Beirut.

Siktinga vart møtt med sterke protestar frå politiske leiarar, blant dei påtroppande statsminister Saad Hariri og Hizbollah-rørsla.

