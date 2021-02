Dansk massetesting kan koste 100 milliardar i året

utenriks

Diskusjonen om massetesting av befolkninga kan føre til færre koronarestriksjonar går høglydt i Danmark. Både i raud og blå blokk er det skepsis til statsminister Mette Frederiksens planar om å teste heile befolkninga fleire gonger kvar veke.

Ifølgje professor Jakob Kjellberg vil det koste rundt 100 milliardar danske kroner i året.

– Det høyrest veldig mykje ut. Det er ingen tvil om at testing blir ein del av tilværet, òg når vi får kontroll over koronaen og befolkninga er vaksinert. Men å sjå for seg at vi i all framtid skal teste alle danskar to gonger i veka, synest eg verkar heilt ute av proporsjonar, seier Peder Hvelplund i Enhedslisten.

– Det verkar ikkje gjennomtenkt, seier Liselott Blixt i Dansk Folkeparti.

Socialistisk Folkepartis koronapolitikar Kirsten Normann Andersen påpeikar at det òg kostar ekstremt mykje å halde samfunnet nedstengt.

– Testing er eit godt alternativ til nedstenging på sikt. Men eg er overraska over omfanget, og meiner det er lurt å vere meir målretta, seier ho.

(©NPK)