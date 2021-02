utenriks

Betalinga skal skje innan månaden er omme og er ei heilomvending frå ekspresident Donald Trump om ta USA ut av WHO.

– Dette er eit viktig steg mot å oppfylle dei økonomiske forpliktingane våre som WHO-medlem. Det speglar den fornya forpliktinga vår til å sikre at WHO har den støtta som trengst for leie an i den globale handteringa av pandemien, sa Joe Bidens utanriksminister i eit koronamøte i FNs tryggingsråd onsdag.

