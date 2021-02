Store demonstrasjonar i Myanmar

utenriks

– Vi må vise at vi står saman og er sterke for å gjere slutt på militærstyret. Folk må komme seg ut i gatene, sa ein 21 år gammal student til AFP.

Ifølgje AFP er demonstrasjonane på onsdag dei største i landet sidan militærjuntaen kuppa makta for drygt to veker sidan. I Yangon har demonstrantar sperra av vegar for å hindre at tryggingsstyrkar fritt kan gå rundt i byen.

Demonstrasjonane hadde roa seg ned dei to tidlegare dagane, men i sosiale medium fløymde det over med oppmodingar om å gjere motstand mot kuppet, før nettilgangen igjen vart stengd natt til onsdag.

Tom Andrews, FNs spesialrapportør for Myanmar, er redd situasjonen kan eskalere og komme ut av kontroll.

– Eg fryktar at det onsdag er større potensial for vald i eit større omfang enn vi har sett sidan det ulovlege kuppet 1. februar, sa Andrews tysdag.

Det har komme meldingar om at soldatar er henta inn til Yangon frå andre regionar i landet, og det var kjent i forkant at demonstrantar igjen ville samle seg i fleire av byane i landet.

– Tidlegare har utplasseringar av soldatar funne stad i førevegen av drap, forsvinningar og arrestasjonar i stort omfang, sa Andrews.

