utenriks

Det er òg første tilfellet av smitteklyngje med virusmutanten, som har namnet B. 1.351, fortel SVT og andre svenske medium.

Fleire tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen kan bli stadfesta snart sidan det framleis er prøver som ikkje er ferdig analysert, opplyser styresmaktene.

– Dette viser at vi ikkje kan slappe av. Viruset spreier seg under eksakt same føresetnader som før, det vil seie først og fremst ved nære kontaktar innandørs, seier smittevernlege Emell Månsson i regionen.

(©NPK)