New Zealand trekkjer seg ut av Afghanistan innan mai

– Vi vil alltid hugse innsatsen deira for å erstatte konflikt med fred, seier statsminister Jacinda Ardern om dei 3.500 soldatane frå New Zealand som har tenestegjort i Afghanistan gjennom to tiår. Ti av dei kom heim i kiste.

– New Zealand vil halde fram med å støtte den afghanske regjeringa og folket i åra som kjem, medan dei bruker fredsprosessen for å løyse den langvarige konflikten, seier utanriksminister Nanaia Mahuta.

For tida er det seks personar frå New Zealands væpna styrkar i landet, men snart skal dei òg heim.

Tilbaketrekkinga er i tråd med fristen som er sett i avtalen mellom USA og Taliban om tilbaketrekking av alle utanlandske styrkar. Det føreset rett nok at Taliban held sin del av avtalen, inkludert å dempe valdsbruken og forhandle med reelle intensjonar om ei fredeleg løysing.

Tilbaketrekking er òg tema når Natos forsvarsministrar samlast onsdag og torsdag, men det er ikkje venta at det kjem noko vedtak i denne omgangen.

