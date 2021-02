Mogleg zika-vaksine ser lovande ut

utenriks

I ein mindre fase éin-studie, som har vorte publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, hadde over 80 prosent av dei 100 personane som fekk to dosar av vaksinen, antistoff i blodet etter nesten eitt år.

Det vart ikkje meldt om nokon alvorlege biverknader. Studien har vorte omtalt av svenske Vetenskapsradioen.

Zika er ein febersjukdom som vanlegvis varer i fire til sju dagar. Sjukdomsforløpet er vanlegvis mildt, men infeksjon hos gravide kan føre til alvorlege fosterskadar. Sjukdommen blir spreidd av mygg.

