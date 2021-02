Minst 33 personar såra og 14 arresterte etter opptøyar i Spania

utenriks

I Barcelona samla tusenvis av demonstrantar seg. Fleire sette fyr på søppeldunkar og kasta steinar på politiet.

Butikkar og bankar vart utsette for hærverk etter det som var kaotiske scenar i fleire av hovudgatene i byen. Det vart òg halde mindre demonstrasjonar i andre spanske byar. Endå fleire er planlagde denne onsdagen.

Uroa skjer etter at den katalanske rapparen Pablo Hasél vart arrestert. Han vart nyleg dømd til ni månader i fengsel for å ha kalla kongen for mafiaboss, i tillegg til å ha skulda politiet for drap og tortur av demonstrantar. Han glorifiserte òg terrorisme, ifølgje den spanske domstolen.

Amnesty International har òg engasjert seg i saka til rapparen og seier at fengslinga av han på bakgrunn av songtekstar og Twitter-meldingar ikkje kan forsvarast.

