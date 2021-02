Mario Draghi ber politikarar ta ansvar

utenriks

Draghi, som tidlegare var EUs sentralbanksjef og også har jobba i Goldman Sachs, lova inngripande reformer for å byggje opp att landet etter koronakrisa.

– I dag er ikkje samling noko val, samling er ei plikt. Men det er ei plikt leidd av det eg er sikker på at samlar oss alle: Kjærleik til Italia, sa Draghi i talen, ifølgje Reuters. Han heldt talen same dag som Senatet formelt skal stemme over om dei har tillit til han.

Draghi, som leier ei samlingsregjering som består av politikarar og teknokratar, vart teken i eid i helga.

