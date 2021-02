Italia gir Facebook millionbot

utenriks

Facebook har ifølgje konkurransetilsynet ikkje informert kundane på tilstrekkeleg vis om korleis dei samlar inn og bruker kundedata til kommersielle formål.

Sjølv om Facebook ikkje lenger marknadsfører seg sjølv som gratis, meiner konkurransetilsynet at det ikkje blir gitt tydeleg informasjon om innsamling og bruk av data for kommersielle formål.

– Dette er informasjon som kundane treng for å bestemme seg for om dei vil bli med i tenesta, i lys av den økonomiske verdien for Facebook av dataa som blir gitt av kunden, noko som representerer betaling for bruken av tenesta, skriv konkurransetilsynet.

(©NPK)