Forsvarsministeren: Spennande Nato-forslag

utenriks

– Eg synest det er spennande, og dette kjem jo som eit svar på reaksjonane frå tidlegare, seier Bakke-Jensen til NTB på Natos forsvarsministermøte.

Den franske presidenten antyda for eit drygt år sidan at Nato var «hjernedød», noko som utløyste både protestar og debatt. Resultatet var at toppmøtet i London i desember 2019 gav Stoltenberg i oppdrag å sjå korleis den politiske dimensjonen i Nato kan løftast. Det trur Bakke-Jensen er lurt.

– Spennande

– Vi har tenkt veldig mykje militære kapasitetar, men vi må òg gjere oss nokre politiske tankar, seier forsvarsministeren. Han er positiv til å sjå på Nato som ein arena for konsultasjon i fleire vanskelege saker. Det er òg forslag til at andre ministrar enn dei som jobbar med forsvar og utanrikspolitikk, skal møtast.

– I dag hadde vi eit møte med Sverige, Finland og EU, og i den setjinga kunne det vore spennande at justisministrane møtest. I dagens trusselbilete ser vi ofte ting som vedkjem ansvarsområda til justisministrane, til dømes hybride truslar og samfunnstryggleik, meir generelt, seier Bakke-Jensen.

Han peikar òg på at mykje av diskusjonen mellom EU og Nato handlar om å fordele oppgåver og unngå at ein jobbar dobbelt.

Fleire når budsjettmålet

Ein annan sentral del av Stoltenbergs reformforslag er å auke Natos felles budsjett. Dermed kan delar av operasjonar og øvingar betalast av fellesskapet, ikkje berre dei som deltek i operasjonane. Det skal bidra til meir rettferdig byrdefordeling.

Byrdefordeling har lenge vore eit nøkkelord i Nato, og Stoltenberg kunne fornøgd fortelje om framgang på eit meir tradisjonelt område: veksande forsvarsbudsjett.

– Dette er sjuande året på rad at Canada og dei europeiske allierte aukar forsvarsbudsjetta sine. Det er no ni land, mellom dei Noreg, som bruker minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. I 2014 var det tre.

Ventar på USAs signal

Natos nærvær i Afghanistan blir eit tema når møtet held fram torsdag. Det er ikkje venta at medlemslanda fattar noko vedtak om å trekkje seg ut. Ifølgje avtalen mellom USA og Taliban skal alle utanlandske soldatar vere ute av Afghanistan innan 1. mai, men det føreset mellom anna at dei forhandlar i god tru om fred og at valden blir dempa.

Bakke-Jensen vil ikkje føregripe utfallet av diskusjonen som ventar.

– Vi har sagt at vi skal ta signala frå amerikanarane i morgon, så vi får sjå kva dei seier då.

USA blir representert av forsvarsminister Lloyd Austin på det som er Natos første ministermøte sidan Joe Biden overtok i Det kvite hus. Austins norske kollega seier signala som no kjem frå eit meir Nato-vennleg Nato, er positive.

– Det er ein bodskap om eit USA som er med på å byggje allianse og samhald, seier Bakke-Jensen.

(©NPK)