EUs grensebyrå blir skulda for folkerettsbrot i Middelhavet

Rettsgruppene Front-Lex og Legal Center Lesvos har sendt eit offisielt brev til Frontex, der dei skuldar byrået for å bryte internasjonal rett, mellom anna ved å hindre migrantar frå å søkje asyl i EU.

Brevet vart sendt til Frontex-sjef Fabrice Leggeri. Han har to månader på seg til å svare før dei to gruppene tek saka til EU-domstolen.

I det 34 sider lange dokumentet skuldar juristane Frontex mellom anna for ikkje å føre oversikt over kollektive utsendingar gjort av Hellas, og dessutan for å ha delteke aktivt i å stoppe migrantar frå å krysse grensa frå Tyrkia til Hellas.

«Dette er brot på grunnleggjande rettar eller forpliktingar til å gi internasjonalt vern», skriv organisasjonane.

Organisasjonane krev at Frontex, der også Noreg har bidrege med skip og framleis bidreg økonomisk, umiddelbart stoppar all verksemd i Middelhavet.

Medieavsløringar

I samsvar med folkeretten har flyktningar rett til ikkje å bli sende tilbake til land der dei kan utsetjast for fare på grunn av etnisitet, religion, nasjonalitet eller politisk eller sosial tilhøyrsel.

Bortvisning ved EUs yttergrense utan moglegheit til å søkje asyl og kollektive utsendingar blir rekna som brot på desse prinsippa. Det er òg i strid med EUs eigne lover.

Front-Lex og Legal Center Lesvos meiner å ha bevis for at Frontex har vore delaktige i denne typen aktivitetar. Bevisa er innhenta gjennom gransking gjort av media Bellingcat, Lighthouse Report, Der Spiegel, ARD og TV Asahi.

Vist bort ved EUs yttergrense

I april 2020 skal mellom anna ei gruppe migrantar ha vorte tvinga tilbake i ein farleg redningsflåte. Utan moglegheit til å styre flåten, vart migrantane taua ut til sjøs.

Ein video frå den tyrkiske kystvakta skal òg vise at eit Frontex-fartøy i juni i fjor blokkerte ein gummibåt fylt med migrantar.

Frontex-fartøy skal ifølgje organisasjonane òg ha vore i nærleiken når migrantar har vorte avviste og drivne tilbake ved den maritime grensa mellom Tyrkia og Hellas.

– Juridisk, dersom du og eg hadde rana ein bank og du ventar utanfor i bilen medan eg er i banken, så hadde vi vore like delaktige i lovbrotet, seier Front-Lex' juridiske sjef Omer Shatz til nyheitsbyrået AP.

Frontex nektar for brot

Skuldingane har så langt vorte avviste av Frontex, som igangsette ei gransking etter avsløringane i media.

– Så langt har vi ikkje funne bevis for at Frontex har delteke i menneskerettsbrot, seier ein talsperson for byrået, Chris Borowski til AP.

I desember i fjor måtte Frontex-sjef Fabrice Leggeri svare for seg i EU-parlamentet. Han hevda då at Frontex ikkje hadde funne bevis for at deira tilsette hadde vore med å presse folk tilbake frå grensene.

Fleire parlamentarikarar var likevel svært kritiske til grensestyresmakta.

Portugal krev respekt for lova

Portugal, som for tida har EUs roterande presidentskap, har lova at landet skal jobbe for å sikre at Frontex opererer i samsvar med EUs lover.

– Vi skal jobbe proaktivt for å krevje at Frontex fullt ut respekterer europeisk lov, har landet uttalt.

Måndag opplyste Frontex òg at dei endrar strategien sin for å unngå rettsbrot og brot på dei internasjonalen og europeiske forpliktingane til byrået.

Korrupsjonsgransking

I januar vart det òg kjent at EUs korrupsjonsjegerar granskar Frontex etter påstandar om korrupsjon og for å ha tvinga flyktningar tilbake ved grensa.

Granskinga vart tona ned av både granskarane og dei granska.

– Det at vi gjennomfører ei gransking inneber ikkje at involverte personar eller einingar har gjort seg skuldig i bedrageri eller avvik, skreiv antikorrupsjonseininga Olaf i ein e-post til Politico.

Anonyme kjelder seier til Politico at granskinga dreier seg om trakassering og upassande framferd, som skal ha fått fleire i Frontex til å gå av dei siste månadene.

Ifølgje Politico har etterforskarar frå Olaf ransaka Leggeris kontor. Frontex har uttalt at dei samarbeider fullt ut med granskarane.

