Dødelege vinterstormar har kravd minst 20 liv i USA

Mange av delstatane, som Alabama, Oklahoma, Kansas og Mississippi, er ikkje vande til at temperaturane kryp under frysepunktet.

Verst ramma er likevel Texas, der temperaturen i delstatshovudstaden Austin sokk til 12 minusgrader tysdag.

Kraftselskapa i delstaten har måtta innføre roterande straumkutt for å hindre at straumnettet blir overbelasta. Over 3 millionar kundar var utan straum tysdag kveld, ifølgje overvakingstenesta Poweroutage.us.

Rundt 1.000 personar har søkt ly i dei 35 nyopna krisesentera i delstaten.

Fleire dødsfall i Houston

I Texas' største by Houston døydde ein familie på fire i ein brann som braut ut då dei tende opp i peisen. I tillegg vart to menn, éin av dei heimlaus, funne døydde, truleg som følgje av temperaturen.

Ei kvinne og ei ung jente døydde av kolosforgifting etter at ein familie brukte ein bil til å varme opp huset sitt i Houston. Ein mann og ein gut vart hasta til sjukehus for behandling, skriv NBC News.

I Louisiana døydde ein mann av hovudskadar etter å ha sklidd på isen, og ein ti år gammal gut døydde i Tennessee etter at han og søstera på seks år gjekk gjennom isen søndag.

Fleire tornadoar

Vinterstormane har òg ført til minst fire tornadoar, ifølgje vêrtenesta weather.com. Minst tre personar omkom då ein tornado plutseleg slo til i Nord-Carolina.

Andre dødsfall har vore forårsaka av kolosforgifting og trafikkulykker.

Også lenger nord i landet har tunge snøbyer ført til trøbbel. Byen Chicago vart delvis nedstengd som følgje av ein halvmeter nysnø tysdag.

Administrasjonen til USAs president Joe Biden seier ekstremvêret kan føre til forseinkingar i koronavaksinasjonen. Biden har lova dei ramma delstatane føderal hjelp.

