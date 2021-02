Telenor går imot lovforslag frå militærjuntaen i Myanmar

utenriks

Den foreslåtte lova vil forplikte teleselskap til å lagre brukarnamn, IP-adresser, telefonnummer, ID-kortopplysningar, adresse og brukaroppføringar i opptil tre år. I tillegg må dataa overleverast til styresmaktene utan rettsleg avgjerd, skriv Bistandsaktuelt.

Telenor skriv i ei fråsegn at behandlingstida for lovforslaget, som vart sendt ut på høyring i helga, ikkje har vore lang nok til å gjere nødvendig dialog om forslaget mogleg.

– Telenor er av den sterke oppfatninga at cyber security-lova ikkje bør vedtakast slik ho er foreslått, skriv toppsjefen i selskapet Sigve Brekke på Twitter.

Ber om debatt

Brekke understrekar òg at ei lov av denne typen må ta vare på omsynet til ytringsfridom og andre grunnleggjande menneskerettar.

I eit høyringssvar til kuppmakarane skriv Telenor at konsekvensane av lova vil vere så store at dei bør diskuterast både i offentlegheita og i Myanmars nasjonalforsamling. Dette må til for å vere sikre på lova er i tråd med grunnlova i landet, meiner selskapet.

Telenor viser òg til at ein premiss for at selskapet kom på plass i Myanmar i 2013 var at styresmaktene i landet hadde forplikta seg til internasjonal praksis og respekt for grunnleggjande rettar.

Selskapet er òg bekymra for at den foreslåtte lova verken vil fremje eller verne digital tryggleik og rettar, heiter det i fråsegna.

Har følgt ordre

Juntaen i Myanmar har fleire gonger gjeve teleoperatørar i landet ordre om å stengje nettilgangen, mellom anna då kuppet vart gjennomført for dryge to veker sidan.

Telenor er ein av dei største mobiloperatørane i Myanmar og ein viktig internettleverandør. Til liks med konkurrentane har det norske selskapet vore nøydd til å følgje ordrane og stengje eller avgrense nettilgangen til kundane.

Natt til tysdag vart nettet i Myanmar blokkert for andre natta på rad.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International har åtvara om at Telenor ikkje må bli eit verktøy som kuppmakarane brukar til å kneble eller overvake eiga befolkning.

Er det ikkje mogleg å unngå dette, må Telenor vurdere om framleis nærvær i Myanmar er mogleg, uttalte organisasjonen førre veke.

– Svært viktig signal

Kommunikasjonssjef i Telenor-konsernet Hanne Knudsen understrekar at Telenor er bekymra for situasjonen i Myanmar. Samtidig har selskapet eit ønske om å ta del i ei positiv utvikling i landet på lang sikt.

– Kva som skjer framover, går vi ikkje inn på no, seier ho til NTB.

Myanmar-kjennar og tidlegare leiar i Burmakomiteen, Audun Aagre, seier til Bistandsaktuelt at Telenor har sendt eit svært viktig signal med høyringssvaret sitt om den foreslåtte lova om datatryggleik.

– Dei har opptredd framifrå når det gjeld politisk forståing og samfunnsansvar med dette svaret. Millionar av kundar er no avhengig av Telenors tenester, også dei som demonstrerer for demokrati. På kort sikt er det avgjerande at nettet blir halde ope, seier Aagre.

(©NPK)