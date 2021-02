Siktinga mot Aung San Suu Kyi blir utvida

utenriks

Regjeringa i Myanmar vart avsett i eit statskupp tidlegare i februar, og regjeringssjef Aung San Suu Kyi vart arrestert til liks med mange andre frå regjeringa. Ho vart sikta for oppbevaring av ulovleg importerte walkietalkiar.

– Aung San Suu Kyi har vorte sikta for eit ekstra lovbrot, under lova for handtering av naturkatastrofar, seier forsvararen hennar, Khin Maung Zaw, til nyheitsbyrået AFP tysdag.

Ho har vore i husarrest, og medlemmer av partiet hennar har fått høyre at ho er ved god helse.

(©NPK)