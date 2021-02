Sentralafrikanske leiarar nektar straffskuld for krigslovbrot

utenriks

Tidlegare politikar Alfred Yekatom og tidlegare sjef for fotballforbundet i landet, Patrice-Edouard Ngaissona, er begge tiltalt for krigslovbrot og lovbrot mot menneskja av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Blant lovbrota mot menneskja dei er tiltalte for, inngår mellom anna drap, tortur, deportasjon, valdtekt og bruk av barnesoldatar. Lovbrota skjedde i perioden 2013-14, ifølgje tiltalen.

– Eg kjenner meg ikkje igjen i skuldingane mot meg, eg er ikkje skuldig, sa Ngaissona då rettssaka opna i Haag. Yekatom stod fast ved at også han er uskuldig.

Yekatom og Ngaissona var nær knytte til tidlegare president François Bozize, som skal ha planlagt eit statskupp i landet. Kristne militsar vart ifølgje tiltalen væpna og finansiert for å gjennomføre eit statskupp, og dei skulda kravde angrep mot den muslimske befolkninga.

– Desse angrepa var viktige delar av ein strategi for å få Bozize tilbake til makta, sa aktor Kewku Vanderpuye.

Den sentralafrikanske republikken har vore herja av konflikt i årevis. I 2013 vart Bozize fjerna frå makta av opprørarar, noko som vart følgd av konflikt mellom kristne militsar og andre utbrytargrupper.

Opprørarar under leiing Bozize kontrollerer no rundt to tredelar av landet og truar på nytt med å ta Bangui og styrte den nyleg attvalde presidenten Faustin Archange Touadera.

(©NPK)