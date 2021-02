Iran stengjer dører for IAEAs inspektørar

utenriks

Iranske styresmakter har informert om avgjerda, som mellom anna inneber at landet ikkje lenger vil rette seg etter IAEAs tilleggsprotokoll som regulerer tilgang for inspektørane til iranske atomanlegg.

Ein talsmann for iransk UD varsla måndag at tilgangen til inspektørane ville bli avgrensa dersom det ikkje blir framgang i forhandlingane med USA innan utgangen av februar.

Tidlegare president Donald Trump trekte i 2015 USA frå atomavtalen med Iran og innførte strenge sanksjonar, til protestar frå resten av dei signaturstatane Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, og dessutan EU.

Eitt år etter at USA forlét avtalen, kunngjorde Iran at også dei ville sjå bort frå visse delar av han og produsere meir lågopprika uran enn det avtalen fastset.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak i januar i fjor, varsla Teheran at dei òg ville sjå bort frå regelverket til avtalen for kjernefysisk forsking og utvikling.

Trumps etterfølgjer Joe Biden har signalisert at han ønskjer å ta opp att avtalen med Iran, men krev at iranarane tek det første steget ved å stoppa opprikinga av uran.

Iran held fast på at det er USA som må ta det første steget ved å oppheve sanksjonane som vart innførte under Trump.

