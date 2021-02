utenriks

Årsaka er bekymringar for forsyninga frå Texas, som brått har vorte ramma av kulde. Det fører til frykt for at produksjonen kan måtte kuttast.

I handelen på dei asiatiske børsane gjekk WTI-olja opp 2,19 prosent til 60,77 dollar per fat, den høgaste prisen sidan januar 2020.

Tre månader seinare, i april, førte koronapandemien til ein solid svikt i etterspurnaden. Marknaden for WTI-olja kollapsa totalt, og folk betalte pengar for å bli kvitt olja.

