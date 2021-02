WHO-ekspertar: Teikn til at Wuhan-utbrotet var mykje større enn oppgitt

utenriks

Ekspertane kan for første gong slå fast at det var meir enn tolv ulike variantar av viruset i Wuhan allereie i desember 2019, opplyser leiaren for gruppa Peter Ben Embarek til CNN.

Ekspertane fekk òg snakke med det Kina har opplyst var den første smitta pasienten, ein kontorarbeidar i 40-åra som ikkje hadde vore på reiser og som vart registrert smitta 8. desember 2019.

– Viruset sirkulerte breitt i Wuhan i desember. Dette er eit nytt funn, seier Embarek.

WHOs ekspertar ber no om hurtig tilgang til hundretusenvis av blodprøvar frå Wuhan som dei så langt ikkje har fått lov til å analysere.

(©NPK)