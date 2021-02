Tyrkia skuldar USA for å støtte kurdiske terroristar

utenriks

Bakgrunnen for ordkrigen mellom dei to NATO-landa er likvideringa av 13 tyrkiske statsborgarar nord i Irak, som Tyrkia skuldar den kurdiske PKK-geriljaen for å ha stått bak.

Dei fleste av dei som vart likviderte, var ifølgje tyrkiske styresmakter politifolk og soldatar som vart haldne fanga i ei hòle. Dei skal ha vorte drepne då tyrkiske regjeringsstyrkar nærma seg.

PKK hevdar dei 13 vart drepne i eit tyrkisk flyangrep, og USA har ikkje vilja gå god for Tyrkias versjon av hendinga.

Amerikansk UD opplyste søndag at dei venta på ytterlegare informasjon, noko som har sett sinnet i kok i Ankara.

– Ein farse

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kallar USAs reaksjon «ein farse».

– De seier at de ikkje støttar terroristar, når de i realiteten står på deira side og står bak dei, seier han.

Tyrkisk UD kalla måndag den amerikanske ambassadøren David Satterfield inn på teppet for «på sterkast mogleg vis» å gi uttrykk for misnøya si med handteringa til amerikanarane av saka.

USA har til liks med Tyrkia sett PKK-geriljaen på lista si over terroristorganisasjonar, men har samarbeidd tett med kurdisk milits som står PKK nær i Syria.

Arrestasjonar

Tyrkias innanriksdepartement opplyste måndag at dei har arrestert 718 menneske, blant dei leiarane av det prokurdiske partiet HDP, i ein koordinert aksjon.

HDP er Tyrkias nest største parti, men nektar å ha band til PKK. Partiet stiller til liks med USA spørsmål ved Tyrkias versjon av korleis dei 13 fangane vart drepne i Nord-Irak.

