Turismekollaps fører til stort fall i thailandsk økonomi

utenriks

Analytikarane til styresmaktene seier tilbakegangen kjem av både kollapsen i turismenæringa under koronapandemien og politisk uro i landet. Dei ventar òg at økonomien vil vekse mykje langsamare i 2021 enn tidlegare venta. No blir det venta at BNP-veksten i år vil liggje på 2,5-3,5 prosent.

Thailand har i stor grad unngått koronapandemien og har berre registrert 24.500 smittetilfelle av viruset. Likevel har nedstenginga ramma økonomien i landet, ikkje minst fordi svært få av dei venta 40 millionar utanlandske turistane kom til Thailand.

I tillegg har protestrørsla som krev statsminister Prayut Chan-O-Chas avgang og dessutan grunnlovsendringar for å innskrenke makta til monarkiet, skapt uvisse for investorar.

