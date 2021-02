Stoltenberg ønskjer seg eit breiare Nato med meir pengar

utenriks

Dette er nokre av hovudpunkta i den førebelse konklusjonen til generalsekretæren om vegen vidare i prosessen som har fått namnet «Nato 2030».

Prosessen ser på korleis den politiske dimensjonen til alliansen kan styrkjast. Men Stoltenberg tek òg opp samarbeid om innovasjon, sikring av viktig infrastruktur og altså ei omlegging av korleis operasjonane og øvingane til alliansen skal betalast.

Vil dele rekninga annleis

– Å bruke meir pengar saman vil vere eit uttrykk for styrken i forpliktinga vår i høvesvis til artikkel 5, lovnaden om å forsvare kvarandre. Det vil òg bidra til meir rettferdig fordeling av byrdene, seier Stoltenberg om planane om eit større felles budsjett.

I praksis vil det seie at land som i mindre grad deltek i felles operasjonar, likevel må vere med og betale rekninga. I dag betaler kvart land for sitt eige bidrag, noko om inneber at mellom anna USA betaler mykje for operasjonane til alliansen.

Byrdefordeling har lenge vore eit nøkkelord i Nato-samanheng, men dei nye budsjettambisjonane skal ikkje erstatte målet om at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

– Unik moglegheit

Stoltenberg seier mellom anna at han vil ha meir konsultasjon på fleire område, inkludert økonomiske spørsmål som har med tryggleik å gjere.

– Vi har prosedyrar på plass for dette i dag, men det trengst ein politisk vilje til å bruke dei, seier Stoltenberg.

– Vi har ei unik moglegheit til å få ny energi og kraft inn i det transatlantiske samarbeidet. Biden-administrasjonen i USA forpliktar seg tydeleg til samarbeid. Vi står òg overfor fleire utfordringar som ingen land eller regionar kan takle åleine, men som vi berre kan takle om vi står saman, seier Nato-sjefen.

Forsvarsministermøtet denne veka blir det første sidan Joe Biden tok over som amerikansk president.

Afghanistan

På møtet onsdag og torsdag blir det òg ny diskusjon om Natos nærvær i Afghanistan. Stoltenberg seier alliansen ikkje vil trekkje seg heilt ut av landet før «tiden er inne».

– Det er ingen allierte som ønskjer å bli i Afghanistan lenger enn nødvendig, og vi vil koordinere vidare steg i prosessen.

Kjelder har sagt til nyheitsbyrået DPA at det ikkje vil bli teke noka avgjerd denne veka om å trekkje ut Natos styrkar i landet.

Årlege vurderingar

Stoltenberg har fleire gonger snakka om å gjere sivilsamfunnet meir motstandsdyktig og seier no at han vil ha tydelegare og meir målbare nasjonale mål for å sikre «en minstestandard for (...) motstandsdyktighet blant de alliert». Han vil òg ha ein årleg gjennomgang av kritisk infrastruktur og teknologi.

– Det inkluderer sårbarheit knytt til utanlandsk eigarskap og påverknad, seier han.

– Vi må òg ha eit meir globalt syn på globale utfordringar. Kina og Russland leier an i ein autoritær motstand mot ein reglebasert verdsorden, seier Nato-sjefen.

Han tek derfor til orde for styrkt dialog og samarbeid med «likesinnede partnere for å fremme våre verdier og beskytte våre interesser».

I tillegg vil han ha felles satsing på forsvarsinnovasjon for å sikre Natos teknologiske fortrinn.

Klimaet har òg fått plass i Stoltenbergs framtidsplanar. Han vil at alliansen skal setje standarden for utsleppskutt knytt til forsvar og bidra til målet om karbonnøytralitet. Han vil òg ha ei årleg vurdering av korleis klimaendringar kan påverke Natos operasjonar.

Ei sak for toppmøtet

Stoltenberg seier programmet han foreslår er ambisiøst, men at han meiner alliansen bør vere ambisiøs stilt overfor felles utfordringar. Og han er optimistisk.

– Det er eg fordi vi har vist før at vi klarer å omstille oss, og eg føler meg trygg på at vi kan klare det igjen.

Forslaget til Nato-sjefen skal diskuterast på ministernivå i alliansen før han til slutt legg det fram på eit Nato-toppmøte seinare i år.

(©NPK)