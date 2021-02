Separatistar styrkjer fleirtalet sitt i Catalonia

utenriks

Separatistpartia ligg med det an til å få mellom 73 og 80 av seta i regionalforsamlinga i Barcelona. Det trengst 68 sete for å få fleirtal i forsamlinga, der det er til saman 135 plassar.

Men det spanske sosialdemokratiske partiet PSOE, som i Catalonia heiter PSC, er enkeltpartiet som får flest stemmer, med 23 prosent. Det gir sosialdemokratane 33 av seta i nasjonalforsamlinga, ifølgje ei utrekning som avisa La Vanguardia har gjort.

Sosialdemokratane er motstandarar av katalansk lausriving frå Spania, men er opne for forhandlingar om Catalonias status.

Sidan valet i desember 2017 har det venstreorienterte separatistpartiet Esquerra Republicana (ERC) leidd ei regional mindretalsregjering. Dei har støtte frå det liberalkonservative separatistpartiet Junts per Catalunya (Saman for Catalonia) og fleire småparti.

Valet på søndag gir ERC 21 prosent av stemmene, men partiet ligg an til å få like mange sete i regionalforsamlinga som sosialdemokratane. Det har å gjere med at stemmer frå landsbygda veg tyngre enn stemmer frå store byar som Barcelona, og det er større tendens til at veljarar i utkantstrøk stemmer på separatistparti.

Junts per Catalunya får rundt 20 prosent og 32 sete. Separatistpartiet CUP på ytre venstre fløy får rundt 6,5 prosent og ni sete.

Tynt sosialdemokratisk håp

ERC blir sett på som meir moderate i spørsmålet om lausriving, medan Junts per Catalunya skal vere meir kompromisslause.

Sosialdemokratanes einaste håp er at ERC og Junts per Catalunya ikkje vil vere i stand til å samarbeide. Sosialdemokratane vert rekna for å vere ein meir etande partnar for ERC, og dei nyt dessutan støtte frå mindretalsregjeringa i Madrid, leidd av sosialisten Pedro Sánchez.

Toppkandidaten til sosialdemokratane, Salvador Illa, som tidlegare har vore helseminister i Spania, bad på valkvelden søndag om forsoning mellom spanjolar og katalanarar.

– Håp er sterkare enn frykt, sa han i ein tale. Han signaliserte samtidig at han var klar til å gå inn som leiar for Catalonias regionalregjering.

Pere Aragones frå ERC flagga òg klar interesse for leiarrolla. Alle separatistpartia har vorte samde om å ikkje stille seg bak Illa.

Låg valdeltaking

Spanias største opposisjonsparti, konservative Partido Popular (PP), fekk rundt 3,8 prosent av stemmene og tre sete i regionforsamlinga. Ytre høgre- og populistpartiet Vox fekk nesten 8 prosent og elleve sete. Liberale Ciudadanos fekk 5,5 prosent og seks sete.

Unidas Podemos, som sit i mindretalsregjeringa i Madrid saman med sosialistane der, og som kallar seg Ein Comu Podem i Catalonia, fekk så vidt under 7 prosent av stemmene i regionvalet på søndag i Catalonia og åtte sete i forsamlinga.

Valdeltakinga var på litt over 50 prosent, mykje lågare enn i 2017, som følgje av koronapandemien.

Det er no over tre år sidan den folkevalde katalanske forsamlinga vedtok ei erklæring om lausriving frå Spania. Dette førte til at sjølvstyret til regionen vart oppheva av Madrid og ei rekkje separatist-politikarar vart arresterte og fengsla.

Sjølvstyret i regionen har sidan vorte innført att, men ei rekkje kjende politikarar sonar framleis lange fengselsstraffer.

