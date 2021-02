utenriks

79 år gamle Zuma, som var president frå 2009 til 2018, har gong på gong nekta å møte etter å ha vorte innkalla av kommisjonen.

Leiaren av kommisjonen Raymond Zondo opplyste måndag at den tidlegare presidenten no vil bli sikta for forakt for retten og risikerer fengsel.

Zuma hevdar at kommisjonen er partisk og har kravd at Zondo blir sparka som leiar.

