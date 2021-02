Nytt populistparti i rask vekst i Danmark

utenriks

Vermund leier partiet Nye Borgerlige, som vart danna berre få månader etter valet i 2015, då Dansk Folkeparti (DF) gjorde eit brakval og vart det nest største partiet i landet.

Til liks med DF er Nye Borgerlige eit nasjonalistisk og konservativt parti, men med ein meir marknadsliberal profil med mål om at staten speler ei så lita rolle som mogleg.

Partiet har spelt populistkortet på ein utmerkt måte, meiner den danske statsvitaren Kasper Møller Hansen.

I luksusyacht i Middelhavet

Då regjeringspartiet Socialdemokratiet i midten av august presenterte forslaget sitt om rett til førtidspensjon, valde Vermund å kommentere forslaget frå luksusyachten til ektemannen sin, som låg ankra opp utanfor den greske øya Paxos, seier Møller Hansen, som er professor i statsvitskap ved Københavns Universitet.

At Vermund ferierte i Middelhavet midt under pandemien med ein ektemann som er mangemillionær, såg ikkje ut til å verke støytande på tilhengjarane hennar.

– Veljarane synest ho er fantastisk. Når andre får sparken og går utan arbeid heime i Danmark, ser dei henne nærast berre som ein draum, seier Møller Hansen.

Doblar støtta

Støtta til Nye Borgerlige er meir ein dobla sidan partiet etter valet i 2019 for første gong tok plass i Folketinget med fire representantar og ei oppslutning på 2,4 prosent.

Ifølgje ei meiningsmåling for tre veker sidan ville partiet fått 7,9 prosent av stemmene og heile 15 plassar viss det var val i dag. I den same målingar får DF berre 6,2 prosents oppslutning.

På enkelte målingar i fjor var Nye Borgerlige oppe i 10 prosent.

I DF har diskusjonane om partilinja gått høgt. Partiet har ikkje berre mista tilhengjarar til Nye Borgerlige, men også til Socialdemokratiet, som har lagt seg på det same strenge asyl- og flyktningpolitikken som DF.

Ved valet i 2019 fekk partiet 8,7 prosent, mot 21,1 prosent fire år tidlegare. Det førte til at partiet mista 21 av dei 37 plassane sine i Folketinget.

Thulesen i hardt vêr

Noverande partileiar Kristian Thulesen Dahl har fått noko av skulda for nedgangen. Etter brakvalet i 2015 ville han at DF skulle plassere seg i midten og bli eit parti som kunne få ei avgjerande stemme uansett kven som hadde regjeringsmakta, ifølgje Rune Stubager, professor i statsvitskap ved Aarhus Universitet.

Resultatet har i staden vorte at det innvandringskritiske partiet no blir oppfatta som ein del av etablissementet.

– No er partiet meir sakleg i retorikken sin, medan Pernille Vermund er skarpare. Nye Borgerlige har overteke den plassen som Dansk Folkeparti hadde på byrjinga av 2000-talet, seier Kasper Møller Hansen.

God på sosiale medium

«Kall en spade for en spade», skriv Vermund på si Facebook-side når det oppstår ein debatt om at ein ikkje bør stigmatisere unge kriminelle menn med innvandrarbakgrunn.

«Man kan ikke være lojal både mot islam og Danmark», skriv ho i eit anna innlegg.

Kasper Møller Hansen meiner Vermund er svært dyktig til å kommunisere på sosiale medium, og at ho veit korleis populistkorta skal spelast. Samtidig er frustrasjonen stor i DF.

– Dansk Folkeparti veit ikkje kva dei skal gjere. Dei er på defensiven. For Nye Borgerlige går alt riktig veg, og det er morosamare å stemme på ein vinnar, seier han.

Begge partia håpar no å kapre landets tidlegare innvandrings- og integrasjonsminister Inger Støjberg. Ho forlét nyleg Venstre etter at fleire partikollegaer stemde ja til at ho skal stillast for riksrett som følgje av ein ulovleg ordre i 2016. Ordren gjekk ut på at alle asylpar skulle skiljast ved framkomst til Danmark viss den eine parten var under 18 år.

Stemmesankar

Støjberg fronta ei innvandringskritisk linje i Venstre sjølv om ho ofte hamna på kollisjonskurs med partileiinga. Og heime på Jylland er ho svært populær med over 28.000 personstemmer i valet i 2019.

No er ho uavhengig, men både DF og Nye Borgerlige har invitert henne inn.

Under valet sommaren 2019 kjempa dessutan begge partia om stemmene til det ytterleggåande høgrepartiet Stram Kurs, som fekk stor merksemd då partileiar Rasmus Paludan brann koranar under protestar mot islam.

No ser partiet ut til å forsvinne frå den politiske scena.

– Dei får ikkje lenger bruke partinamnet og har starta eit søsterparti som heiter Hard Line. Men eg tviler på at dei kjem til å lykkast, seier Stubager og føyer til:

– No har dei ikkje lenger interesse frå media, men ein veit ikkje. Plutseleg kan kanskje Paludan vekke interessa igjen med ei ny koranbrenning.

